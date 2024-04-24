- Crescimento
Negociações:
1 860
Negociações com lucro:
1 662 (89.35%)
Negociações com perda:
198 (10.65%)
Melhor negociação:
4 398.12 USD
Pior negociação:
-1 156.04 USD
Lucro bruto:
69 620.75 USD (118 034 pips)
Perda bruta:
-32 576.80 USD (77 338 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
60 (3 727.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 972.83 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
82.65%
Depósito máximo carregado:
16.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
7.67
Negociações longas:
811 (43.60%)
Negociações curtas:
1 049 (56.40%)
Fator de lucro:
2.14
Valor esperado:
19.92 USD
Lucro médio:
41.89 USD
Perda média:
-164.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-4 830.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 830.96 USD (5)
Crescimento mensal:
1.88%
Previsão anual:
23.83%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
467.89 USD
Máximo:
4 830.96 USD (12.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.79% (4 830.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.81% (26 738.56 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|704
|NZDCAD
|655
|AUDNZD
|501
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|16K
|NZDCAD
|14K
|AUDNZD
|7.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|23K
|NZDCAD
|21K
|AUDNZD
|-2.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Melhor negociação: +4 398.12 USD
Pior negociação: -1 156 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +3 727.45 USD
Máxima perda consecutiva: -4 830.96 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RadexMarkets-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
