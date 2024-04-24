SinaisSeções
Zhang Jun Hao

TMFWK

Zhang Jun Hao
0 comentários
Confiabilidade
118 semanas
1 / 0 USD
Copiar por 49 USD por mês
crescimento desde 2023 310%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 860
Negociações com lucro:
1 662 (89.35%)
Negociações com perda:
198 (10.65%)
Melhor negociação:
4 398.12 USD
Pior negociação:
-1 156.04 USD
Lucro bruto:
69 620.75 USD (118 034 pips)
Perda bruta:
-32 576.80 USD (77 338 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
60 (3 727.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 972.83 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
82.65%
Depósito máximo carregado:
16.00%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
7.67
Negociações longas:
811 (43.60%)
Negociações curtas:
1 049 (56.40%)
Fator de lucro:
2.14
Valor esperado:
19.92 USD
Lucro médio:
41.89 USD
Perda média:
-164.53 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-4 830.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 830.96 USD (5)
Crescimento mensal:
1.88%
Previsão anual:
23.83%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
467.89 USD
Máximo:
4 830.96 USD (12.55%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.79% (4 830.96 USD)
Pelo Capital Líquido:
46.81% (26 738.56 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 704
NZDCAD 655
AUDNZD 501
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 16K
NZDCAD 14K
AUDNZD 7.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 23K
NZDCAD 21K
AUDNZD -2.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 398.12 USD
Pior negociação: -1 156 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +3 727.45 USD
Máxima perda consecutiva: -4 830.96 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RadexMarkets-Real 6" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
Sem comentários
