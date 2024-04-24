시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / TMFWK
Zhang Jun Hao

TMFWK

Zhang Jun Hao
0 리뷰
안정성
118
1 / 0 USD
월별 49 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 310%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 860
이익 거래:
1 662 (89.35%)
손실 거래:
198 (10.65%)
최고의 거래:
4 398.12 USD
최악의 거래:
-1 156.04 USD
총 수익:
69 620.75 USD (118 034 pips)
총 손실:
-32 576.80 USD (77 338 pips)
연속 최대 이익:
60 (3 727.45 USD)
연속 최대 이익:
4 972.83 USD (10)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
82.65%
최대 입금량:
16.00%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
7.67
롱(주식매수):
811 (43.60%)
숏(주식차입매도):
1 049 (56.40%)
수익 요인:
2.14
기대수익:
19.92 USD
평균 이익:
41.89 USD
평균 손실:
-164.53 USD
연속 최대 손실:
5 (-4 830.96 USD)
연속 최대 손실:
-4 830.96 USD (5)
월별 성장률:
1.88%
연간 예측:
23.83%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
467.89 USD
최대한의:
4 830.96 USD (12.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.79% (4 830.96 USD)
자본금별:
46.81% (26 738.56 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 704
NZDCAD 655
AUDNZD 501
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 16K
NZDCAD 14K
AUDNZD 7.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 23K
NZDCAD 21K
AUDNZD -2.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4 398.12 USD
최악의 거래: -1 156 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +3 727.45 USD
연속 최대 손실: -4 830.96 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RadexMarkets-Real 6"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
리뷰 없음
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 20:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 18:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
TMFWK
월별 49 USD
310%
1
0
USD
61K
USD
118
100%
1 860
89%
83%
2.13
19.92
USD
47%
1:500
