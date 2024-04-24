- 자본
- 축소
트레이드:
1 860
이익 거래:
1 662 (89.35%)
손실 거래:
198 (10.65%)
최고의 거래:
4 398.12 USD
최악의 거래:
-1 156.04 USD
총 수익:
69 620.75 USD (118 034 pips)
총 손실:
-32 576.80 USD (77 338 pips)
연속 최대 이익:
60 (3 727.45 USD)
연속 최대 이익:
4 972.83 USD (10)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
82.65%
최대 입금량:
16.00%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
7.67
롱(주식매수):
811 (43.60%)
숏(주식차입매도):
1 049 (56.40%)
수익 요인:
2.14
기대수익:
19.92 USD
평균 이익:
41.89 USD
평균 손실:
-164.53 USD
연속 최대 손실:
5 (-4 830.96 USD)
연속 최대 손실:
-4 830.96 USD (5)
월별 성장률:
1.88%
연간 예측:
23.83%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
467.89 USD
최대한의:
4 830.96 USD (12.55%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.79% (4 830.96 USD)
자본금별:
46.81% (26 738.56 USD)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|704
|NZDCAD
|655
|AUDNZD
|501
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|16K
|NZDCAD
|14K
|AUDNZD
|7.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|23K
|NZDCAD
|21K
|AUDNZD
|-2.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
