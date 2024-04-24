SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TMFWK
Zhang Jun Hao

TMFWK

Zhang Jun Hao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
118 Wochen
1 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 310%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 860
Gewinntrades:
1 662 (89.35%)
Verlusttrades:
198 (10.65%)
Bester Trade:
4 398.12 USD
Schlechtester Trade:
-1 156.04 USD
Bruttoprofit:
69 620.75 USD (118 034 pips)
Bruttoverlust:
-32 576.80 USD (77 338 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
60 (3 727.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4 972.83 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
82.65%
Max deposit load:
16.00%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
7.67
Long-Positionen:
811 (43.60%)
Short-Positionen:
1 049 (56.40%)
Profit-Faktor:
2.14
Mathematische Gewinnerwartung:
19.92 USD
Durchschnittlicher Profit:
41.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-164.53 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-4 830.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 830.96 USD (5)
Wachstum pro Monat :
1.88%
Jahresprognose:
23.83%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
467.89 USD
Maximaler:
4 830.96 USD (12.55%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.79% (4 830.96 USD)
Kapital:
46.81% (26 738.56 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 704
NZDCAD 655
AUDNZD 501
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 16K
NZDCAD 14K
AUDNZD 7.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 23K
NZDCAD 21K
AUDNZD -2.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 398.12 USD
Schlechtester Trade: -1 156 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 727.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 830.96 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RadexMarkets-Real 6" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
Keine Bewertungen
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 20:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 18:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.