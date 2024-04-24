SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TMFWK
Zhang Jun Hao

TMFWK

Zhang Jun Hao
0 avis
Fiabilité
104 semaines
1 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2023 260%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 624
Bénéfice trades:
1 445 (88.97%)
Perte trades:
179 (11.02%)
Meilleure transaction:
2 481.87 USD
Pire transaction:
-869.37 USD
Bénéfice brut:
50 494.23 USD (107 408 pips)
Perte brute:
-21 015.15 USD (67 333 pips)
Gains consécutifs maximales:
60 (3 727.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 849.34 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
83.75%
Charge de dépôt maximale:
15.27%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
12
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
12.50
Longs trades:
712 (43.84%)
Courts trades:
912 (56.16%)
Facteur de profit:
2.40
Rendement attendu:
18.15 USD
Bénéfice moyen:
34.94 USD
Perte moyenne:
-117.40 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-765.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 358.44 USD (4)
Croissance mensuelle:
3.26%
Prévision annuelle:
39.58%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
467.89 USD
Maximal:
2 358.44 USD (7.06%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.24% (765.71 USD)
Par fonds propres:
43.59% (4 390.92 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 625
NZDCAD 578
AUDNZD 421
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 13K
NZDCAD 11K
AUDNZD 5.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 20K
NZDCAD 19K
AUDNZD 1.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 481.87 USD
Pire transaction: -869 USD
Gains consécutifs maximales: 41
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +3 727.45 USD
Perte consécutive maximale: -765.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RadexMarkets-Real 6" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Demo
0.21 × 628
Aucun avis
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.08.05 16:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.08.05 08:05
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2024.07.25 09:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.07.24 05:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.17 15:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.07.17 00:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 19:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2024.07.16 10:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
