Zhang Jun Hao

TMFWK

Zhang Jun Hao
0 отзывов
Надежность
118 недель
1 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2023 310%
RadexMarkets-Real 6
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 860
Прибыльных трейдов:
1 662 (89.35%)
Убыточных трейдов:
198 (10.65%)
Лучший трейд:
4 398.12 USD
Худший трейд:
-1 156.04 USD
Общая прибыль:
69 620.75 USD (118 034 pips)
Общий убыток:
-32 576.80 USD (77 338 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (3 727.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 972.83 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
82.65%
Макс. загрузка депозита:
16.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.67
Длинных трейдов:
811 (43.60%)
Коротких трейдов:
1 049 (56.40%)
Профит фактор:
2.14
Мат. ожидание:
19.92 USD
Средняя прибыль:
41.89 USD
Средний убыток:
-164.53 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-4 830.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 830.96 USD (5)
Прирост в месяц:
1.88%
Годовой прогноз:
23.83%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
467.89 USD
Максимальная:
4 830.96 USD (12.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.79% (4 830.96 USD)
По эквити:
46.81% (26 738.56 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 704
NZDCAD 655
AUDNZD 501
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 16K
NZDCAD 14K
AUDNZD 7.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 23K
NZDCAD 21K
AUDNZD -2.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 398.12 USD
Худший трейд: -1 156 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +3 727.45 USD
Макс. убыток в серии: -4 830.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RadexMarkets-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
Нет отзывов
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 20:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 18:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
TMFWK
49 USD в месяц
310%
1
0
USD
61K
USD
118
100%
1 860
89%
83%
2.13
19.92
USD
47%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.