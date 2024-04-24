- Прирост
Всего трейдов:
1 860
Прибыльных трейдов:
1 662 (89.35%)
Убыточных трейдов:
198 (10.65%)
Лучший трейд:
4 398.12 USD
Худший трейд:
-1 156.04 USD
Общая прибыль:
69 620.75 USD (118 034 pips)
Общий убыток:
-32 576.80 USD (77 338 pips)
Макс. серия выигрышей:
60 (3 727.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 972.83 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
82.65%
Макс. загрузка депозита:
16.00%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
7.67
Длинных трейдов:
811 (43.60%)
Коротких трейдов:
1 049 (56.40%)
Профит фактор:
2.14
Мат. ожидание:
19.92 USD
Средняя прибыль:
41.89 USD
Средний убыток:
-164.53 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-4 830.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 830.96 USD (5)
Прирост в месяц:
1.88%
Годовой прогноз:
23.83%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
467.89 USD
Максимальная:
4 830.96 USD (12.55%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.79% (4 830.96 USD)
По эквити:
46.81% (26 738.56 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|704
|NZDCAD
|655
|AUDNZD
|501
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|16K
|NZDCAD
|14K
|AUDNZD
|7.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|23K
|NZDCAD
|21K
|AUDNZD
|-2.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
Лучший трейд: +4 398.12 USD
Худший трейд: -1 156 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +3 727.45 USD
Макс. убыток в серии: -4 830.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RadexMarkets-Real 6" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
