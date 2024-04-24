- Incremento
Total de Trades:
1 860
Transacciones Rentables:
1 662 (89.35%)
Transacciones Irrentables:
198 (10.65%)
Mejor transacción:
4 398.12 USD
Peor transacción:
-1 156.04 USD
Beneficio Bruto:
69 620.75 USD (118 034 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 576.80 USD (77 338 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
60 (3 727.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 972.83 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
82.65%
Carga máxima del depósito:
16.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
7.67
Transacciones Largas:
811 (43.60%)
Transacciones Cortas:
1 049 (56.40%)
Factor de Beneficio:
2.14
Beneficio Esperado:
19.92 USD
Beneficio medio:
41.89 USD
Pérdidas medias:
-164.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-4 830.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 830.96 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.88%
Pronóstico anual:
23.83%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
467.89 USD
Máxima:
4 830.96 USD (12.55%)
Reducción relativa:
De balance:
8.79% (4 830.96 USD)
De fondos:
46.81% (26 738.56 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|704
|NZDCAD
|655
|AUDNZD
|501
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDCAD
|16K
|NZDCAD
|14K
|AUDNZD
|7.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDCAD
|23K
|NZDCAD
|21K
|AUDNZD
|-2.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4 398.12 USD
Peor transacción: -1 156 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +3 727.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 830.96 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RadexMarkets-Real 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|0.15 × 1101
