SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TMFWK
Zhang Jun Hao

TMFWK

Zhang Jun Hao
0 comentarios
Fiabilidad
118 semanas
1 / 0 USD
Copiar por 49 USD al mes
incremento desde 2023 310%
RadexMarkets-Real 6
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 860
Transacciones Rentables:
1 662 (89.35%)
Transacciones Irrentables:
198 (10.65%)
Mejor transacción:
4 398.12 USD
Peor transacción:
-1 156.04 USD
Beneficio Bruto:
69 620.75 USD (118 034 pips)
Pérdidas Brutas:
-32 576.80 USD (77 338 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
60 (3 727.45 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
4 972.83 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
82.65%
Carga máxima del depósito:
16.00%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
7.67
Transacciones Largas:
811 (43.60%)
Transacciones Cortas:
1 049 (56.40%)
Factor de Beneficio:
2.14
Beneficio Esperado:
19.92 USD
Beneficio medio:
41.89 USD
Pérdidas medias:
-164.53 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-4 830.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 830.96 USD (5)
Crecimiento al mes:
1.88%
Pronóstico anual:
23.83%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
467.89 USD
Máxima:
4 830.96 USD (12.55%)
Reducción relativa:
De balance:
8.79% (4 830.96 USD)
De fondos:
46.81% (26 738.56 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 704
NZDCAD 655
AUDNZD 501
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 16K
NZDCAD 14K
AUDNZD 7.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 23K
NZDCAD 21K
AUDNZD -2.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 398.12 USD
Peor transacción: -1 156 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +3 727.45 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 830.96 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RadexMarkets-Real 6" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 20:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 18:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TMFWK
49 USD al mes
310%
1
0
USD
61K
USD
118
100%
1 860
89%
83%
2.13
19.92
USD
47%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.