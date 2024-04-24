- Crescita
Trade:
1 624
Profit Trade:
1 445 (88.97%)
Loss Trade:
179 (11.02%)
Best Trade:
2 481.87 USD
Worst Trade:
-869.37 USD
Profitto lordo:
50 494.23 USD (107 408 pips)
Perdita lorda:
-21 015.15 USD (67 333 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (3 727.45 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 849.34 USD (41)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
83.75%
Massimo carico di deposito:
15.27%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
12.50
Long Trade:
712 (43.84%)
Short Trade:
912 (56.16%)
Fattore di profitto:
2.40
Profitto previsto:
18.15 USD
Profitto medio:
34.94 USD
Perdita media:
-117.40 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-765.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 358.44 USD (4)
Crescita mensile:
3.12%
Previsione annuale:
39.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
467.89 USD
Massimale:
2 358.44 USD (7.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.24% (765.71 USD)
Per equità:
43.59% (4 390.92 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|625
|NZDCAD
|578
|AUDNZD
|421
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|13K
|NZDCAD
|11K
|AUDNZD
|5.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|20K
|NZDCAD
|19K
|AUDNZD
|1.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 481.87 USD
Worst Trade: -869 USD
Vincite massime consecutive: 41
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +3 727.45 USD
Massima perdita consecutiva: -765.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RadexMarkets-Real 6" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Demo
|0.21 × 628
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
49USD al mese
260%
1
0
USD
USD
55K
USD
USD
104
100%
1 624
88%
84%
2.40
18.15
USD
USD
44%
1:500