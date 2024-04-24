信号部分
信号 / MetaTrader 4 / TMFWK
Zhang Jun Hao

TMFWK

Zhang Jun Hao
0条评论
可靠性
118
1 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2023 310%
RadexMarkets-Real 6
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 860
盈利交易:
1 662 (89.35%)
亏损交易:
198 (10.65%)
最好交易:
4 398.12 USD
最差交易:
-1 156.04 USD
毛利:
69 620.75 USD (118 034 pips)
毛利亏损:
-32 576.80 USD (77 338 pips)
最大连续赢利:
60 (3 727.45 USD)
最大连续盈利:
4 972.83 USD (10)
夏普比率:
0.13
交易活动:
82.65%
最大入金加载:
16.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.67
长期交易:
811 (43.60%)
短期交易:
1 049 (56.40%)
利润因子:
2.14
预期回报:
19.92 USD
平均利润:
41.89 USD
平均损失:
-164.53 USD
最大连续失误:
5 (-4 830.96 USD)
最大连续亏损:
-4 830.96 USD (5)
每月增长:
1.88%
年度预测:
23.83%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
467.89 USD
最大值:
4 830.96 USD (12.55%)
相对跌幅:
结余:
8.79% (4 830.96 USD)
净值:
46.81% (26 738.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 704
NZDCAD 655
AUDNZD 501
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 16K
NZDCAD 14K
AUDNZD 7.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 23K
NZDCAD 21K
AUDNZD -2.8K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 398.12 USD
最差交易: -1 156 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +3 727.45 USD
最大连续亏损: -4 830.96 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RadexMarkets-Real 6 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live33
0.00 × 4
FusionMarkets-Demo
0.15 × 1101
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.11.13 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 22:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 20:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 19:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 18:37
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 15:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.30 13:19
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 17:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 15:13
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 11:52
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 10:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 09:30
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 18:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 17:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.05 05:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
TMFWK
每月49 USD
310%
1
0
USD
61K
USD
118
100%
1 860
89%
83%
2.13
19.92
USD
47%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载