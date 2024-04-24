- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 860
盈利交易:
1 662 (89.35%)
亏损交易:
198 (10.65%)
最好交易:
4 398.12 USD
最差交易:
-1 156.04 USD
毛利:
69 620.75 USD (118 034 pips)
毛利亏损:
-32 576.80 USD (77 338 pips)
最大连续赢利:
60 (3 727.45 USD)
最大连续盈利:
4 972.83 USD (10)
夏普比率:
0.13
交易活动:
82.65%
最大入金加载:
16.00%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
7.67
长期交易:
811 (43.60%)
短期交易:
1 049 (56.40%)
利润因子:
2.14
预期回报:
19.92 USD
平均利润:
41.89 USD
平均损失:
-164.53 USD
最大连续失误:
5 (-4 830.96 USD)
最大连续亏损:
-4 830.96 USD (5)
每月增长:
1.88%
年度预测:
23.83%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
467.89 USD
最大值:
4 830.96 USD (12.55%)
相对跌幅:
结余:
8.79% (4 830.96 USD)
净值:
46.81% (26 738.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|704
|NZDCAD
|655
|AUDNZD
|501
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|16K
|NZDCAD
|14K
|AUDNZD
|7.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|23K
|NZDCAD
|21K
|AUDNZD
|-2.8K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 398.12 USD
最差交易: -1 156 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +3 727.45 USD
最大连续亏损: -4 830.96 USD
