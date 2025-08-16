クォートセクション
通貨 / TTWO
株に戻る

TTWO: Take-Two Interactive Software Inc

249.74 USD 0.78 (0.31%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TTWOの今日の為替レートは、-0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり249.12の安値と252.61の高値で取引されました。

Take-Two Interactive Software Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TTWO News

1日のレンジ
249.12 252.61
1年のレンジ
146.76 252.61
以前の終値
250.52
始値
251.09
買値
249.74
買値
250.04
安値
249.12
高値
252.61
出来高
3.688 K
1日の変化
-0.31%
1ヶ月の変化
8.04%
6ヶ月の変化
21.69%
1年の変化
63.15%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K