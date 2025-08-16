通貨 / TTWO
TTWO: Take-Two Interactive Software Inc
249.74 USD 0.78 (0.31%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TTWOの今日の為替レートは、-0.31%変化しました。日中、通貨は1あたり249.12の安値と252.61の高値で取引されました。
Take-Two Interactive Software Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
249.12 252.61
1年のレンジ
146.76 252.61
- 以前の終値
- 250.52
- 始値
- 251.09
- 買値
- 249.74
- 買値
- 250.04
- 安値
- 249.12
- 高値
- 252.61
- 出来高
- 3.688 K
- 1日の変化
- -0.31%
- 1ヶ月の変化
- 8.04%
- 6ヶ月の変化
- 21.69%
- 1年の変化
- 63.15%
