货币 / TTWO
TTWO: Take-Two Interactive Software Inc
247.97 USD 0.24 (0.10%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TTWO汇率已更改0.10%。当日，交易品种以低点246.69和高点248.35进行交易。
关注Take-Two Interactive Software Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
246.69 248.35
年范围
146.76 250.96
- 前一天收盘价
- 247.73
- 开盘价
- 248.00
- 卖价
- 247.97
- 买价
- 248.27
- 最低价
- 246.69
- 最高价
- 248.35
- 交易量
- 344
- 日变化
- 0.10%
- 月变化
- 7.27%
- 6个月变化
- 20.83%
- 年变化
- 62.00%
