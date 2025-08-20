Divisas / TTWO
TTWO: Take-Two Interactive Software Inc
250.52 USD 2.79 (1.13%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TTWO de hoy ha cambiado un 1.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 245.71, mientras que el máximo ha alcanzado 251.20.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Take-Two Interactive Software Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
245.71 251.20
Rango anual
146.76 251.20
- Cierres anteriores
- 247.73
- Open
- 248.00
- Bid
- 250.52
- Ask
- 250.82
- Low
- 245.71
- High
- 251.20
- Volumen
- 3.710 K
- Cambio diario
- 1.13%
- Cambio mensual
- 8.38%
- Cambio a 6 meses
- 22.07%
- Cambio anual
- 63.66%
