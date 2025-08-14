Валюты / TTWO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TTWO: Take-Two Interactive Software Inc
247.73 USD 0.48 (0.19%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TTWO за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 246.72, а максимальная — 250.96.
Следите за динамикой Take-Two Interactive Software Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TTWO
- Акции Take-Two Interactive достигли исторического максимума в $250,68
- Take-Two Interactive stock hits all-time high at 250.68 USD
- 3 Monster Stocks That Could Double Your Money by 2030
- What Might Stock Markets Do If The FOMC Cuts Rates By Only 25 Bps (NYSEARCA:DIA)
- Take-Two Interactive (TTWO) Exceeds Market Returns: Some Facts to Consider
- Is It Worth Investing in Take-Two (TTWO) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Tracking Saudi Sovereign Wealth Fund’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Stock Market Today: Dow Climbs, S&P 500 And Nasdaq Join In; Palantir Rallies (Live Coverage)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.25%
- Take-Two Stock Jumps On Plans For College Basketball Video Game
- Take-Two Interactive stock hits all-time high at 245.6 USD
- Stock Market Today: Dow Wavers As Amazon Clears Entry; This Stock Soars On Elon Musk Deal (Live Coverage)
- Tracking Chase Coleman's Tiger Global Portfolio—Q2 2025 Update
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- BYD vs. TTWO: Which Stock Is the Better Value Option?
- Roblox Expands Revenue Streams: Will Ads and IP Deals Boost Growth?
- Apple's Expanding Game Content to Aid Services Growth: What's Ahead?
- Take-Two Interactive (TTWO) Crossed Above the 50-Day Moving Average: What That Means for Investors
- If You Invested $1000 in Take-Two Interactive a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- 2 Soaring Stocks I'd Buy Now With No Hesitation
- Sony Just Raised PS5 Prices in the U.S. -- Gamers, Brace Yourselves
- Sony hikes PlayStation 5 prices in US as tariff uncertainty weighs
- The old software investing playbook is dead. Here’s where to put your money now.
- 2 Monster Stocks to Hold for the Next 10 Years
Дневной диапазон
246.72 250.96
Годовой диапазон
146.76 250.96
- Предыдущее закрытие
- 247.25
- Open
- 247.54
- Bid
- 247.73
- Ask
- 248.03
- Low
- 246.72
- High
- 250.96
- Объем
- 3.833 K
- Дневное изменение
- 0.19%
- Месячное изменение
- 7.17%
- 6-месячное изменение
- 20.71%
- Годовое изменение
- 61.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.