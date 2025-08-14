КотировкиРазделы
TTWO: Take-Two Interactive Software Inc

247.73 USD 0.48 (0.19%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TTWO за сегодня изменился на 0.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 246.72, а максимальная — 250.96.

Следите за динамикой Take-Two Interactive Software Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
246.72 250.96
Годовой диапазон
146.76 250.96
Предыдущее закрытие
247.25
Open
247.54
Bid
247.73
Ask
248.03
Low
246.72
High
250.96
Объем
3.833 K
Дневное изменение
0.19%
Месячное изменение
7.17%
6-месячное изменение
20.71%
Годовое изменение
61.84%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.