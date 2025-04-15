- 概要
IUSG: iShares Core S&P U.S. Growth ETF
IUSGの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり164.54の安値と166.00の高値で取引されました。
iShares Core S&P U.S. Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
IUSG株の現在の価格は？
iShares Core S&P U.S. Growth ETFの株価は本日165.04です。164.54 - 166.00内で取引され、前日の終値は165.50、取引量は624に達しました。IUSGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares Core S&P U.S. Growth ETFの株は配当を出しますか？
iShares Core S&P U.S. Growth ETFの現在の価格は165.04です。配当方針は会社によりますが、投資家は25.44%やUSDにも注目します。IUSGの動きはライブチャートで確認できます。
IUSG株を買う方法は？
iShares Core S&P U.S. Growth ETFの株は現在165.04で購入可能です。注文は通常165.04または165.34付近で行われ、624や-0.50%が市場の動きを示します。IUSGの最新情報はライブチャートで確認できます。
IUSG株に投資する方法は？
iShares Core S&P U.S. Growth ETFへの投資では、年間の値幅108.91 - 166.16と現在の165.04を考慮します。注文は多くの場合165.04や165.34で行われる前に、0.84%や25.01%と比較されます。IUSGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares Core S&P U.S. Growth ETFの株の最高値は？
iShares Core S&P U.S. Growth ETFの過去1年の最高値は166.16でした。108.91 - 166.16内で株価は大きく変動し、165.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Core S&P U.S. Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares Core S&P U.S. Growth ETFの株の最低値は？
iShares Core S&P U.S. Growth ETF(IUSG)の年間最安値は108.91でした。現在の165.04や108.91 - 166.16と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IUSGの動きはライブチャートで確認できます。
IUSGの株式分割はいつ行われましたか？
iShares Core S&P U.S. Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、165.50、25.44%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 165.50
- 始値
- 165.87
- 買値
- 165.04
- 買値
- 165.34
- 安値
- 164.54
- 高値
- 166.00
- 出来高
- 624
- 1日の変化
- -0.28%
- 1ヶ月の変化
- 0.84%
- 6ヶ月の変化
- 25.01%
- 1年の変化
- 25.44%