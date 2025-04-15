クォートセクション
通貨 / IUSG
IUSG: iShares Core S&P U.S. Growth ETF

165.04 USD 0.46 (0.28%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IUSGの今日の為替レートは、-0.28%変化しました。日中、通貨は1あたり164.54の安値と166.00の高値で取引されました。

iShares Core S&P U.S. Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IUSG株の現在の価格は？

iShares Core S&P U.S. Growth ETFの株価は本日165.04です。164.54 - 166.00内で取引され、前日の終値は165.50、取引量は624に達しました。IUSGのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares Core S&P U.S. Growth ETFの株は配当を出しますか？

iShares Core S&P U.S. Growth ETFの現在の価格は165.04です。配当方針は会社によりますが、投資家は25.44%やUSDにも注目します。IUSGの動きはライブチャートで確認できます。

IUSG株を買う方法は？

iShares Core S&P U.S. Growth ETFの株は現在165.04で購入可能です。注文は通常165.04または165.34付近で行われ、624や-0.50%が市場の動きを示します。IUSGの最新情報はライブチャートで確認できます。

IUSG株に投資する方法は？

iShares Core S&P U.S. Growth ETFへの投資では、年間の値幅108.91 - 166.16と現在の165.04を考慮します。注文は多くの場合165.04や165.34で行われる前に、0.84%や25.01%と比較されます。IUSGの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares Core S&P U.S. Growth ETFの株の最高値は？

iShares Core S&P U.S. Growth ETFの過去1年の最高値は166.16でした。108.91 - 166.16内で株価は大きく変動し、165.50と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares Core S&P U.S. Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares Core S&P U.S. Growth ETFの株の最低値は？

iShares Core S&P U.S. Growth ETF(IUSG)の年間最安値は108.91でした。現在の165.04や108.91 - 166.16と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IUSGの動きはライブチャートで確認できます。

IUSGの株式分割はいつ行われましたか？

iShares Core S&P U.S. Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、165.50、25.44%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
164.54 166.00
1年のレンジ
108.91 166.16
以前の終値
165.50
始値
165.87
買値
165.04
買値
165.34
安値
164.54
高値
166.00
出来高
624
1日の変化
-0.28%
1ヶ月の変化
0.84%
6ヶ月の変化
25.01%
1年の変化
25.44%
