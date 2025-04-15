CotizacionesSecciones
Divisas / IUSG
Volver a Acciones

IUSG: iShares Core S&P U.S. Growth ETF

165.04 USD 0.46 (0.28%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IUSG de hoy ha cambiado un -0.28%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 164.54, mientras que el máximo ha alcanzado 166.00.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Core S&P U.S. Growth ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IUSG News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de IUSG hoy?

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) se evalúa hoy en 165.04. El instrumento se negocia dentro de 164.54 - 166.00; el cierre de ayer ha sido 165.50 y el volumen comercial ha alcanzado 624. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios IUSG en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de iShares Core S&P U.S. Growth ETF?

iShares Core S&P U.S. Growth ETF se evalúa actualmente en 165.04. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 25.44% y USD. Monitoree los movimientos de IUSG en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de IUSG?

Puede comprar acciones de iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) al precio actual de 165.04. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 165.04 o 165.34, mientras que 624 y -0.50% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de IUSG en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de IUSG?

Invertir en iShares Core S&P U.S. Growth ETF implica tener en cuenta el rango anual 108.91 - 166.16 y el precio actual 165.04. Muchos comparan 0.84% y 25.01% antes de colocar órdenes en 165.04 o 165.34. Estudie los cambios diarios de precios de IUSG en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de iShares Core S&P U.S. Growth ETF?

El precio más alto de iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) en el último año ha sido 166.16. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 108.91 - 166.16, una comparación con 165.50 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de iShares Core S&P U.S. Growth ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de iShares Core S&P U.S. Growth ETF?

El precio más bajo de iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) para el año ha sido 108.91. La comparación con los actuales 165.04 y 108.91 - 166.16 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de IUSG en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de IUSG?

En el pasado, iShares Core S&P U.S. Growth ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 165.50 y 25.44% después de las acciones corporativas.

Rango diario
164.54 166.00
Rango anual
108.91 166.16
Cierres anteriores
165.50
Open
165.87
Bid
165.04
Ask
165.34
Low
164.54
High
166.00
Volumen
624
Cambio diario
-0.28%
Cambio mensual
0.84%
Cambio a 6 meses
25.01%
Cambio anual
25.44%
04 octubre, sábado