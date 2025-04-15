IUSG: iShares Core S&P U.S. Growth ETF
今日IUSG汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点164.54和高点166.00进行交易。
关注iShares Core S&P U.S. Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IUSG新闻
常见问题解答
IUSG股票今天的价格是多少？
iShares Core S&P U.S. Growth ETF股票今天的定价为165.04。它在164.54 - 166.00范围内交易，昨天的收盘价为165.50，交易量达到624。IUSG的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Core S&P U.S. Growth ETF股票是否支付股息？
iShares Core S&P U.S. Growth ETF目前的价值为165.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.44%和USD。实时查看图表以跟踪IUSG走势。
如何购买IUSG股票？
您可以以165.04的当前价格购买iShares Core S&P U.S. Growth ETF股票。订单通常设置在165.04或165.34附近，而624和-0.50%显示市场活动。立即关注IUSG的实时图表更新。
如何投资IUSG股票？
投资iShares Core S&P U.S. Growth ETF需要考虑年度范围108.91 - 166.16和当前价格165.04。许多人在以165.04或165.34下订单之前，会比较0.84%和。实时查看IUSG价格图表，了解每日变化。
iShares Core S&P U.S. Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Core S&P U.S. Growth ETF的最高价格是166.16。在108.91 - 166.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core S&P U.S. Growth ETF的绩效。
iShares Core S&P U.S. Growth ETF股票的最低价格是多少？
iShares Core S&P U.S. Growth ETF（IUSG）的最低价格为108.91。将其与当前的165.04和108.91 - 166.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IUSG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IUSG股票是什么时候拆分的？
iShares Core S&P U.S. Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、165.50和25.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 165.50
- 开盘价
- 165.87
- 卖价
- 165.04
- 买价
- 165.34
- 最低价
- 164.54
- 最高价
- 166.00
- 交易量
- 624
- 日变化
- -0.28%
- 月变化
- 0.84%
- 6个月变化
- 25.01%
- 年变化
- 25.44%