货币 / IUSG
IUSG: iShares Core S&P U.S. Growth ETF

165.04 USD 0.46 (0.28%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IUSG汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点164.54和高点166.00进行交易。

关注iShares Core S&P U.S. Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

IUSG股票今天的价格是多少？

iShares Core S&P U.S. Growth ETF股票今天的定价为165.04。它在164.54 - 166.00范围内交易，昨天的收盘价为165.50，交易量达到624。IUSG的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Core S&P U.S. Growth ETF股票是否支付股息？

iShares Core S&P U.S. Growth ETF目前的价值为165.04。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.44%和USD。实时查看图表以跟踪IUSG走势。

如何购买IUSG股票？

您可以以165.04的当前价格购买iShares Core S&P U.S. Growth ETF股票。订单通常设置在165.04或165.34附近，而624和-0.50%显示市场活动。立即关注IUSG的实时图表更新。

如何投资IUSG股票？

投资iShares Core S&P U.S. Growth ETF需要考虑年度范围108.91 - 166.16和当前价格165.04。许多人在以165.04或165.34下订单之前，会比较0.84%和。实时查看IUSG价格图表，了解每日变化。

iShares Core S&P U.S. Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Core S&P U.S. Growth ETF的最高价格是166.16。在108.91 - 166.16内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Core S&P U.S. Growth ETF的绩效。

iShares Core S&P U.S. Growth ETF股票的最低价格是多少？

iShares Core S&P U.S. Growth ETF（IUSG）的最低价格为108.91。将其与当前的165.04和108.91 - 166.16进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IUSG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IUSG股票是什么时候拆分的？

iShares Core S&P U.S. Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、165.50和25.44%中可见。

日范围
164.54 166.00
年范围
108.91 166.16
前一天收盘价
165.50
开盘价
165.87
卖价
165.04
买价
165.34
最低价
164.54
最高价
166.00
交易量
624
日变化
-0.28%
月变化
0.84%
6个月变化
25.01%
年变化
25.44%
04 十月, 星期六