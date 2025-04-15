QuotazioniSezioni
IUSG: iShares Core S&P U.S. Growth ETF

165.28 USD 0.74 (0.45%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IUSG ha avuto una variazione del 0.45% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 163.63 e ad un massimo di 165.52.

Segui le dinamiche di iShares Core S&P U.S. Growth ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni IUSG oggi?

Oggi le azioni iShares Core S&P U.S. Growth ETF sono prezzate a 165.28. Viene scambiato all'interno di 0.45%, la chiusura di ieri è stata 164.54 e il volume degli scambi ha raggiunto 976. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IUSG mostra questi aggiornamenti.

Le azioni iShares Core S&P U.S. Growth ETF pagano dividendi?

iShares Core S&P U.S. Growth ETF è attualmente valutato a 165.28. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 25.62% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IUSG.

Come acquistare azioni IUSG?

Puoi acquistare azioni iShares Core S&P U.S. Growth ETF al prezzo attuale di 165.28. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 165.28 o 165.58, mentre 976 e 0.99% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IUSG sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni IUSG?

Investire in iShares Core S&P U.S. Growth ETF implica considerare l'intervallo annuale 108.91 - 166.00 e il prezzo attuale 165.28. Molti confrontano 0.99% e 25.19% prima di effettuare ordini su 165.28 o 165.58. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IUSG con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares Core S&P U.S. Growth ETF?

Il prezzo massimo di iShares Core S&P U.S. Growth ETF nell'ultimo anno è stato 166.00. All'interno di 108.91 - 166.00, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 164.54 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares Core S&P U.S. Growth ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares Core S&P U.S. Growth ETF?

Il prezzo più basso di iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) nel corso dell'anno è stato 108.91. Confrontandolo con gli attuali 165.28 e 108.91 - 166.00 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IUSG muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IUSG?

iShares Core S&P U.S. Growth ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 164.54 e 25.62%.

Intervallo Giornaliero
163.63 165.52
Intervallo Annuale
108.91 166.00
Chiusura Precedente
164.54
Apertura
163.66
Bid
165.28
Ask
165.58
Minimo
163.63
Massimo
165.52
Volume
976
Variazione giornaliera
0.45%
Variazione Mensile
0.99%
Variazione Semestrale
25.19%
Variazione Annuale
25.62%
01 ottobre, mercoledì
12:15
USD
ADP Variazione dell'Occupazione non Agricola
Agire
-32 K
Fcst
-19 K
Prev
54 K
13:45
USD
Indice manifatturiero S&P Global PMI
Agire
Fcst
52.8
Prev
53.0
14:00
USD
Spese di Costruzione m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
-0.1%
14:00
USD
PMI Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
Prezzi Pagati Manifatturiero ISM
Agire
Fcst
Prev
14:00
USD
ISM Occupazione Manifatturiero
Agire
Fcst
Prev
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA
Agire
1.792 M
Fcst
2.655 M
Prev
-0.607 M
14:30
USD
Variazione delle Scorte di Petrolio Greggio EIA Cushing
Agire
-0.271 M
Fcst
-0.116 M
Prev
0.177 M