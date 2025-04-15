- Aperçu
IUSG: iShares Core S&P U.S. Growth ETF
Le taux de change de IUSG a changé de 0.45% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 163.63 et à un maximum de 165.52.
Suivez la dynamique iShares Core S&P U.S. Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IUSG aujourd'hui ?
L'action iShares Core S&P U.S. Growth ETF est cotée à 165.28 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.45%, a clôturé hier à 164.54 et son volume d'échange a atteint 976. Le graphique en temps réel du cours de IUSG présente ces mises à jour.
L'action iShares Core S&P U.S. Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?
iShares Core S&P U.S. Growth ETF est actuellement valorisé à 165.28. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 25.62% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IUSG.
Comment acheter des actions IUSG ?
Vous pouvez acheter des actions iShares Core S&P U.S. Growth ETF au cours actuel de 165.28. Les ordres sont généralement placés à proximité de 165.28 ou de 165.58, le 976 et le 0.99% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IUSG sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IUSG ?
Investir dans iShares Core S&P U.S. Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 108.91 - 166.00 et le prix actuel 165.28. Beaucoup comparent 0.99% et 25.19% avant de passer des ordres à 165.28 ou 165.58. Consultez le graphique du cours de IUSG en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action iShares Core S&P U.S. Growth ETF ?
Le cours le plus élevé de iShares Core S&P U.S. Growth ETF l'année dernière était 166.00. Au cours de 108.91 - 166.00, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 164.54 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de iShares Core S&P U.S. Growth ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action iShares Core S&P U.S. Growth ETF ?
Le cours le plus bas de iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) sur l'année a été 108.91. Sa comparaison avec 165.28 et 108.91 - 166.00 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IUSG sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IUSG a-t-elle été divisée ?
iShares Core S&P U.S. Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé.
- Clôture Précédente
- 164.54
- Ouverture
- 163.66
- Bid
- 165.28
- Ask
- 165.58
- Plus Bas
- 163.63
- Plus Haut
- 165.52
- Volume
- 976
- Changement quotidien
- 0.45%
- Changement Mensuel
- 0.99%
- Changement à 6 Mois
- 25.19%
- Changement Annuel
- 25.62%
- Act
- -32 K
- Fcst
- -19 K
- Prev
- 54 K
- Act
-
- Fcst
- 52.8
- Prev
- 53.0
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- -0.1%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.792 M
- Fcst
- 2.655 M
- Prev
- -0.607 M
- Act
- -0.271 M
- Fcst
- -0.116 M
- Prev
- 0.177 M