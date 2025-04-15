- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IUSG: iShares Core S&P U.S. Growth ETF
Курс IUSG за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 164.54, а максимальная — 166.00.
Следите за динамикой iShares Core S&P U.S. Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IUSG
- Growth & Large-Cap ETFs Worth Considering to Power Your Portfolio
- IUSG: The Growth ETF That Spreads Wide But Never Soars (NASDAQ:IUSG)
- Is iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) a Strong ETF Right Now?
- Is Turning to Growth ETFs a Smart Move Now?
- Model Portfolio For Capital Appreciation, July 2025
- IUSG: Reinflation Appears, Cost Of Capital Risk To Horizon Values (NASDAQ:IUSG)
- Equity Outlook: Applying Timeless Insights For Volatile Times Ahead
- Separating Signal From Noise: Strategies For Equity Growth Investors
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- The Bond Market Is Controlling Trump Now: Why Rising Rates Are A Good Thing
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IUSG сегодня?
iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) сегодня оценивается на уровне 165.04. Инструмент торгуется в пределах 164.54 - 166.00, вчерашнее закрытие составило 165.50, а торговый объем достиг 624. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IUSG в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core S&P U.S. Growth ETF?
iShares Core S&P U.S. Growth ETF в настоящее время оценивается в 165.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.44% и USD. Отслеживайте движения IUSG на графике в реальном времени.
Как купить акции IUSG?
Вы можете купить акции iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) по текущей цене 165.04. Ордера обычно размещаются около 165.04 или 165.34, тогда как 624 и -0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IUSG на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IUSG?
Инвестирование в iShares Core S&P U.S. Growth ETF предполагает учет годового диапазона 108.91 - 166.16 и текущей цены 165.04. Многие сравнивают 0.84% и 25.01% перед размещением ордеров на 165.04 или 165.34. Изучайте ежедневные изменения цены IUSG на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Core S&P U.S. Growth ETF?
Самая высокая цена iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) за последний год составила 166.16. Акции заметно колебались в пределах 108.91 - 166.16, сравнение с 165.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core S&P U.S. Growth ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Core S&P U.S. Growth ETF?
Самая низкая цена iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) за год составила 108.91. Сравнение с текущими 165.04 и 108.91 - 166.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IUSG во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IUSG?
В прошлом iShares Core S&P U.S. Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 165.50 и 25.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 165.50
- Open
- 165.87
- Bid
- 165.04
- Ask
- 165.34
- Low
- 164.54
- High
- 166.00
- Объем
- 624
- Дневное изменение
- -0.28%
- Месячное изменение
- 0.84%
- 6-месячное изменение
- 25.01%
- Годовое изменение
- 25.44%