Курс IUSG за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 164.54, а максимальная — 166.00.

Следите за динамикой iShares Core S&P U.S. Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.