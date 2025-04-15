КотировкиРазделы
IUSG: iShares Core S&P U.S. Growth ETF

165.04 USD 0.46 (0.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IUSG за сегодня изменился на -0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 164.54, а максимальная — 166.00.

Следите за динамикой iShares Core S&P U.S. Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IUSG сегодня?

iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) сегодня оценивается на уровне 165.04. Инструмент торгуется в пределах 164.54 - 166.00, вчерашнее закрытие составило 165.50, а торговый объем достиг 624. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IUSG в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Core S&P U.S. Growth ETF?

iShares Core S&P U.S. Growth ETF в настоящее время оценивается в 165.04. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 25.44% и USD. Отслеживайте движения IUSG на графике в реальном времени.

Как купить акции IUSG?

Вы можете купить акции iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) по текущей цене 165.04. Ордера обычно размещаются около 165.04 или 165.34, тогда как 624 и -0.50% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IUSG на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IUSG?

Инвестирование в iShares Core S&P U.S. Growth ETF предполагает учет годового диапазона 108.91 - 166.16 и текущей цены 165.04. Многие сравнивают 0.84% и 25.01% перед размещением ордеров на 165.04 или 165.34. Изучайте ежедневные изменения цены IUSG на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции iShares Core S&P U.S. Growth ETF?

Самая высокая цена iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) за последний год составила 166.16. Акции заметно колебались в пределах 108.91 - 166.16, сравнение с 165.50 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Core S&P U.S. Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции iShares Core S&P U.S. Growth ETF?

Самая низкая цена iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) за год составила 108.91. Сравнение с текущими 165.04 и 108.91 - 166.16 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IUSG во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IUSG?

В прошлом iShares Core S&P U.S. Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 165.50 и 25.44% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
164.54 166.00
Годовой диапазон
108.91 166.16
Предыдущее закрытие
165.50
Open
165.87
Bid
165.04
Ask
165.34
Low
164.54
High
166.00
Объем
624
Дневное изменение
-0.28%
Месячное изменение
0.84%
6-месячное изменение
25.01%
Годовое изменение
25.44%
04 октября, суббота