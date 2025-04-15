- Übersicht
IUSG: iShares Core S&P U.S. Growth ETF
Der Wechselkurs von IUSG hat sich für heute um -0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 164.54 bis zu einem Hoch von 166.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Core S&P U.S. Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IUSG heute?
Die Aktie von iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) notiert heute bei 165.04. Sie wird innerhalb einer Spanne von 164.54 - 166.00 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 165.50 und das Handelsvolumen erreichte 624. Das Live-Chart von IUSG zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IUSG Dividenden?
iShares Core S&P U.S. Growth ETF wird derzeit mit 165.04 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 25.44% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IUSG zu verfolgen.
Wie kaufe ich IUSG-Aktien?
Sie können Aktien von iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) zum aktuellen Kurs von 165.04 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 165.04 oder 165.34 platziert, während 624 und -0.50% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IUSG auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IUSG-Aktien?
Bei einer Investition in iShares Core S&P U.S. Growth ETF müssen die jährliche Spanne 108.91 - 166.16 und der aktuelle Kurs 165.04 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.84% und 25.01%, bevor sie Orders zu 165.04 oder 165.34 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IUSG.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares Core S&P U.S. Growth ETF?
Der höchste Kurs von iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) im vergangenen Jahr lag bei 166.16. Innerhalb von 108.91 - 166.16 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 165.50 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares Core S&P U.S. Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares Core S&P U.S. Growth ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) im Laufe des Jahres betrug 108.91. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 165.04 und der Spanne 108.91 - 166.16 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IUSG live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IUSG statt?
iShares Core S&P U.S. Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 165.50 und 25.44% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 165.50
- Eröffnung
- 165.87
- Bid
- 165.04
- Ask
- 165.34
- Tief
- 164.54
- Hoch
- 166.00
- Volumen
- 624
- Tagesänderung
- -0.28%
- Monatsänderung
- 0.84%
- 6-Monatsänderung
- 25.01%
- Jahresänderung
- 25.44%