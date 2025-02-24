通貨 / IAUX
IAUX: i-80 Gold Corp
0.92 USD 0.01 (1.10%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IAUXの今日の為替レートは、1.10%変化しました。日中、通貨は1あたり0.86の安値と0.93の高値で取引されました。
i-80 Gold Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IAUX News
- i-80 Gold: The Nail In The Coffin (NYSE:IAUX)
- i-80 Gold Corp. (IAUX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- i-80 Gold Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:IAUX)
- i-80 Gold: Technical Reports Confirm Substantial Asset Value And Strong Buy (NYSE:IAUX)
- U.S. Gold Corp.: Solid Gold Developer, Permits In Hand (NASDAQ:USAU)
- i-80 Gold: Capitalization Strategy Progress, Development Of Gold Projects In Nevada Key
1日のレンジ
0.86 0.93
1年のレンジ
0.34 1.24
- 以前の終値
- 0.91
- 始値
- 0.91
- 買値
- 0.92
- 買値
- 1.22
- 安値
- 0.86
- 高値
- 0.93
- 出来高
- 3.592 K
- 1日の変化
- 1.10%
- 1ヶ月の変化
- 12.20%
- 6ヶ月の変化
- 50.82%
- 1年の変化
- -21.37%
