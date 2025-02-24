Dövizler / IAUX
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
IAUX: i-80 Gold Corp
0.95 USD 0.03 (3.26%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IAUX fiyatı bugün 3.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 0.92 ve Yüksek fiyatı olarak 0.96 aralığında işlem gördü.
i-80 Gold Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IAUX haberleri
- i-80 Gold: Still Cheap Using A Conservative Gold Price (NYSE:IAUX)
- i-80 Gold: The Nail In The Coffin (NYSE:IAUX)
- i-80 Gold Corp. (IAUX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- i-80 Gold Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:IAUX)
- i-80 Gold: Technical Reports Confirm Substantial Asset Value And Strong Buy (NYSE:IAUX)
- U.S. Gold Corp.: Solid Gold Developer, Permits In Hand (NASDAQ:USAU)
- i-80 Gold: Capitalization Strategy Progress, Development Of Gold Projects In Nevada Key
Günlük aralık
0.92 0.96
Yıllık aralık
0.34 1.24
- Önceki kapanış
- 0.92
- Açılış
- 0.93
- Satış
- 0.95
- Alış
- 1.25
- Düşük
- 0.92
- Yüksek
- 0.96
- Hacim
- 3.636 K
- Günlük değişim
- 3.26%
- Aylık değişim
- 15.85%
- 6 aylık değişim
- 55.74%
- Yıllık değişim
- -18.80%
21 Eylül, Pazar