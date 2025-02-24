Divisas / IAUX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
IAUX: i-80 Gold Corp
0.91 USD 0.04 (4.60%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IAUX de hoy ha cambiado un 4.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.87, mientras que el máximo ha alcanzado 0.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas i-80 Gold Corp. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IAUX News
- i-80 Gold: The Nail In The Coffin (NYSE:IAUX)
- i-80 Gold Corp. (IAUX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- i-80 Gold Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:IAUX)
- i-80 Gold: Technical Reports Confirm Substantial Asset Value And Strong Buy (NYSE:IAUX)
- U.S. Gold Corp.: Solid Gold Developer, Permits In Hand (NASDAQ:USAU)
- i-80 Gold: Capitalization Strategy Progress, Development Of Gold Projects In Nevada Key
Rango diario
0.87 0.92
Rango anual
0.34 1.24
- Cierres anteriores
- 0.87
- Open
- 0.88
- Bid
- 0.91
- Ask
- 1.21
- Low
- 0.87
- High
- 0.92
- Volumen
- 4.964 K
- Cambio diario
- 4.60%
- Cambio mensual
- 10.98%
- Cambio a 6 meses
- 49.18%
- Cambio anual
- -22.22%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B