货币 / IAUX
IAUX: i-80 Gold Corp
0.89 USD 0.02 (2.30%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IAUX汇率已更改2.30%。当日，交易品种以低点0.87和高点0.90进行交易。
关注i-80 Gold Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IAUX新闻
- i-80 Gold: The Nail In The Coffin (NYSE:IAUX)
- i-80 Gold Corp. (IAUX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- i-80 Gold Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:IAUX)
- i-80 Gold: Technical Reports Confirm Substantial Asset Value And Strong Buy (NYSE:IAUX)
- U.S. Gold Corp.: Solid Gold Developer, Permits In Hand (NASDAQ:USAU)
- i-80 Gold: Capitalization Strategy Progress, Development Of Gold Projects In Nevada Key
日范围
0.87 0.90
年范围
0.34 1.24
- 前一天收盘价
- 0.87
- 开盘价
- 0.88
- 卖价
- 0.89
- 买价
- 1.19
- 最低价
- 0.87
- 最高价
- 0.90
- 交易量
- 1.958 K
- 日变化
- 2.30%
- 月变化
- 8.54%
- 6个月变化
- 45.90%
- 年变化
- -23.93%
