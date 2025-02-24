Währungen / IAUX
IAUX: i-80 Gold Corp
0.92 USD 0.01 (1.10%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IAUX hat sich für heute um 1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.86 bis zu einem Hoch von 0.93 gehandelt.
Verfolgen Sie die i-80 Gold Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
0.86 0.93
Jahresspanne
0.34 1.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.91
- Eröffnung
- 0.91
- Bid
- 0.92
- Ask
- 1.22
- Tief
- 0.86
- Hoch
- 0.93
- Volumen
- 3.592 K
- Tagesänderung
- 1.10%
- Monatsänderung
- 12.20%
- 6-Monatsänderung
- 50.82%
- Jahresänderung
- -21.37%
