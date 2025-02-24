Valute / IAUX
IAUX: i-80 Gold Corp
0.95 USD 0.03 (3.26%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IAUX ha avuto una variazione del 3.26% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.92 e ad un massimo di 0.96.
Segui le dinamiche di i-80 Gold Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- i-80 Gold: Still Cheap Using A Conservative Gold Price (NYSE:IAUX)
- i-80 Gold: The Nail In The Coffin (NYSE:IAUX)
- i-80 Gold Corp. (IAUX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- i-80 Gold Corp. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:IAUX)
- i-80 Gold: Technical Reports Confirm Substantial Asset Value And Strong Buy (NYSE:IAUX)
- U.S. Gold Corp.: Solid Gold Developer, Permits In Hand (NASDAQ:USAU)
- i-80 Gold: Capitalization Strategy Progress, Development Of Gold Projects In Nevada Key
Intervallo Giornaliero
0.92 0.96
Intervallo Annuale
0.34 1.24
- Chiusura Precedente
- 0.92
- Apertura
- 0.93
- Bid
- 0.95
- Ask
- 1.25
- Minimo
- 0.92
- Massimo
- 0.96
- Volume
- 3.636 K
- Variazione giornaliera
- 3.26%
- Variazione Mensile
- 15.85%
- Variazione Semestrale
- 55.74%
- Variazione Annuale
- -18.80%
21 settembre, domenica