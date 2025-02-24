Moedas / IAUX
IAUX: i-80 Gold Corp
0.90 USD 0.01 (1.10%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IAUX para hoje mudou para -1.10%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.86 e o mais alto foi 0.92.
Veja a dinâmica do par de moedas i-80 Gold Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IAUX Notícias
Faixa diária
0.86 0.92
Faixa anual
0.34 1.24
- Fechamento anterior
- 0.91
- Open
- 0.91
- Bid
- 0.90
- Ask
- 1.20
- Low
- 0.86
- High
- 0.92
- Volume
- 1.665 K
- Mudança diária
- -1.10%
- Mudança mensal
- 9.76%
- Mudança de 6 meses
- 47.54%
- Mudança anual
- -23.08%
