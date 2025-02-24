КотировкиРазделы
IAUX: i-80 Gold Corp

0.87 USD 0.04 (4.40%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IAUX за сегодня изменился на -4.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.86, а максимальная — 0.92.

Дневной диапазон
0.86 0.92
Годовой диапазон
0.34 1.24
Предыдущее закрытие
0.91
Open
0.92
Bid
0.87
Ask
1.17
Low
0.86
High
0.92
Объем
3.705 K
Дневное изменение
-4.40%
Месячное изменение
6.10%
6-месячное изменение
42.62%
Годовое изменение
-25.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.