IAUX: i-80 Gold Corp
0.87 USD 0.04 (4.40%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IAUX за сегодня изменился на -4.40%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.86, а максимальная — 0.92.
Следите за динамикой i-80 Gold Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IAUX
Дневной диапазон
0.86 0.92
Годовой диапазон
0.34 1.24
- Предыдущее закрытие
- 0.91
- Open
- 0.92
- Bid
- 0.87
- Ask
- 1.17
- Low
- 0.86
- High
- 0.92
- Объем
- 3.705 K
- Дневное изменение
- -4.40%
- Месячное изменение
- 6.10%
- 6-месячное изменение
- 42.62%
- Годовое изменение
- -25.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.