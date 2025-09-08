クォートセクション
通貨 / IAU
株に戻る

IAU: iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust

68.71 USD 0.29 (0.42%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IAUの今日の為替レートは、-0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり68.35の安値と68.85の高値で取引されました。

iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trustダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IAU News

1日のレンジ
68.35 68.85
1年のレンジ
48.29 69.85
以前の終値
69.00
始値
68.83
買値
68.71
買値
69.01
安値
68.35
高値
68.85
出来高
6.714 K
1日の変化
-0.42%
1ヶ月の変化
4.61%
6ヶ月の変化
16.38%
1年の変化
37.09%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K