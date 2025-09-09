Devises / IAU
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IAU: iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust
69.43 USD 0.72 (1.05%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IAU a changé de 1.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.86 et à un maximum de 69.45.
Suivez la dynamique iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IAU Nouvelles
- Gold Continues To Outshine Equities
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- The Zacks Analyst Blog Highlights GLD, IAU, GLDM, SGOL and IAUM
- Why Gold ETFs Should Be in Every Portfolio
- India Gold Market Update: Encouraging Start To Seasonal Demand
- Where Are We Now (NYSEARCA:GLD)
- China Gold Market Update: Wholesale Demand Fell In August
- Falling Rates And Rising Earnings May Be A Potent Mix For Markets
- New Highs, Low Drama
- How Will Fed Rate Cuts Impact Gold And Silver? Hint: Pay Attention To Real Interest Rates
- Weekly Market Pulse: Nuance Is Subtle
- Testing Gold And Bitcoin As Portfolio Diversification Tools
- Jobs Or Inflation - What's Driving The Fed's Next Move?
- Firmer U.S. Rates Help The Dollar Steady
- UGL: 2x Gold ETF Has Been Anything But Ugly, But Its Time To Hedge (NYSEARCA:UGL)
- Investors Flocked To Gold ETFs In August
- Miners Find Their Mojo As Gold Consolidates
- August Market Recap: When Gold Speaks, Markets Listen
- Gold’s Record Run: Why $4,000 Could Arrive Sooner Than You Think (XAUUSD:CUR)
- I Believe The USD Will Drop Further, Supporting Non-US Equity Positioning Going Forward
- i-80 Gold reports high-grade drill results from Nevada projects
- Bondzilla: Japan's Bond Market Goes Nuclear
- Commodities: Gold Hits Another Record High
- Slower Job Growth Likely Solidifies September Rate Cut
Range quotidien
68.86 69.45
Range Annuel
48.29 69.85
- Clôture Précédente
- 68.71
- Ouverture
- 68.89
- Bid
- 69.43
- Ask
- 69.73
- Plus Bas
- 68.86
- Plus Haut
- 69.45
- Volume
- 5.893 K
- Changement quotidien
- 1.05%
- Changement Mensuel
- 5.71%
- Changement à 6 Mois
- 17.60%
- Changement Annuel
- 38.53%
20 septembre, samedi