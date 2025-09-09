CotationsSections
Devises / IAU
Retour à Actions

IAU: iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust

69.43 USD 0.72 (1.05%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IAU a changé de 1.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.86 et à un maximum de 69.45.

Suivez la dynamique iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IAU Nouvelles

Range quotidien
68.86 69.45
Range Annuel
48.29 69.85
Clôture Précédente
68.71
Ouverture
68.89
Bid
69.43
Ask
69.73
Plus Bas
68.86
Plus Haut
69.45
Volume
5.893 K
Changement quotidien
1.05%
Changement Mensuel
5.71%
Changement à 6 Mois
17.60%
Changement Annuel
38.53%
20 septembre, samedi