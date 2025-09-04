КотировкиРазделы
IAU
IAU: iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust

69.53 USD 0.16 (0.23%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IAU за сегодня изменился на 0.23%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.32, а максимальная — 69.79.

Следите за динамикой iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
69.32 69.79
Годовой диапазон
48.29 69.79
Предыдущее закрытие
69.37
Open
69.61
Bid
69.53
Ask
69.83
Low
69.32
High
69.79
Объем
11.624 K
Дневное изменение
0.23%
Месячное изменение
5.86%
6-месячное изменение
17.77%
Годовое изменение
38.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.