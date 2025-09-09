통화 / IAU
IAU: iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust
69.43 USD 0.72 (1.05%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IAU 환율이 오늘 1.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 68.86이고 고가는 69.45이었습니다.
iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
68.86 69.45
년간 변동
48.29 69.85
- 이전 종가
- 68.71
- 시가
- 68.89
- Bid
- 69.43
- Ask
- 69.73
- 저가
- 68.86
- 고가
- 69.45
- 볼륨
- 5.893 K
- 일일 변동
- 1.05%
- 월 변동
- 5.71%
- 6개월 변동
- 17.60%
- 년간 변동율
- 38.53%
