IAU: iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust
68.71 USD 0.29 (0.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IAU hat sich für heute um -0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.35 bis zu einem Hoch von 68.85 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
68.35 68.85
Jahresspanne
48.29 69.85
- Vorheriger Schlusskurs
- 69.00
- Eröffnung
- 68.83
- Bid
- 68.71
- Ask
- 69.01
- Tief
- 68.35
- Hoch
- 68.85
- Volumen
- 6.714 K
- Tagesänderung
- -0.42%
- Monatsänderung
- 4.61%
- 6-Monatsänderung
- 16.38%
- Jahresänderung
- 37.09%
