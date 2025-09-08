KurseKategorien
Währungen / IAU
IAU: iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust

68.71 USD 0.29 (0.42%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IAU hat sich für heute um -0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.35 bis zu einem Hoch von 68.85 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
68.35 68.85
Jahresspanne
48.29 69.85
Vorheriger Schlusskurs
69.00
Eröffnung
68.83
Bid
68.71
Ask
69.01
Tief
68.35
Hoch
68.85
Volumen
6.714 K
Tagesänderung
-0.42%
Monatsänderung
4.61%
6-Monatsänderung
16.38%
Jahresänderung
37.09%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K