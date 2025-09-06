CotizacionesSecciones
IAU
IAU: iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust

69.00 USD 0.53 (0.76%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de IAU de hoy ha cambiado un -0.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 68.70, mientras que el máximo ha alcanzado 69.85.

Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
68.70 69.85
Rango anual
48.29 69.85
Cierres anteriores
69.53
Open
69.29
Bid
69.00
Ask
69.30
Low
68.70
High
69.85
Volumen
8.453 K
Cambio diario
-0.76%
Cambio mensual
5.05%
Cambio a 6 meses
16.87%
Cambio anual
37.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B