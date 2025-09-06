Divisas / IAU
IAU: iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust
69.00 USD 0.53 (0.76%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IAU de hoy ha cambiado un -0.76%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 68.70, mientras que el máximo ha alcanzado 69.85.
Siga la dinámica de la pareja de divisas iShares Gold Trust Shares of the iShares Gold Trust. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
68.70 69.85
Rango anual
48.29 69.85
- Cierres anteriores
- 69.53
- Open
- 69.29
- Bid
- 69.00
- Ask
- 69.30
- Low
- 68.70
- High
- 69.85
- Volumen
- 8.453 K
- Cambio diario
- -0.76%
- Cambio mensual
- 5.05%
- Cambio a 6 meses
- 16.87%
- Cambio anual
- 37.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B