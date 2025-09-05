通貨 / HPE
HPE: Hewlett Packard Enterprise Company
25.24 USD 0.48 (1.94%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HPEの今日の為替レートは、1.94%変化しました。日中、通貨は1あたり24.90の安値と25.35の高値で取引されました。
Hewlett Packard Enterprise Companyダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
HPE News
- ヒューレット・パッカード・エンタープライズの株価が史上最高値の25.11ドルに到達
- ノキア、リーダーシップ再編で新たな技術・AI組織を創設
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- ヒューレット・パッカード・エンタープライズ、ベテランのマイヤー退任に伴いフィル・モットラムを新CSO に任命
- Will SMCI's DCBBS Push Spark Growth in its Data Center Business?
- HPE's Networking Business Improves: What's Driving the Growth?
- SMCI vs. HPE: Which Stock Has an Edge in the Server Space?
- 4 Tech Stocks That Look Overpriced — Do You Own One? - Hewlett Packard (NYSE:HPE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- ナショナル・バンク・ファイナンシャル、オープンテキスト株を「アウトパフォーム」に格上げ
- Arista Stock Rises After Touting AI Growth Outlook At Analyst Day
- HPE or SIMO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should You Buy, Sell or Hold HPE Stock After a 15.9% Rise in a Month?
- Hewlett Packard Enterprise stock hits 52-week high at 24.66 USD
- Dell Technologies Gains 6% in 3 Months: Time to Buy the Stock?
- ANET Gains Traction in AI Networking Vertical: Will the Trend Continue?
- HPE's Hybrid Cloud Revenues Climb: What's Driving its Growth?
- HPE Fires Off $2.5B Bond Blitz to Fuel Juniper Play in Debt Market Frenzy
- Why Hewlett Packard Enterprise (HPE) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- HPE-Juniper deal should be probed, Democratic AGs tell court
- HPE deal should be probed, Democratic AGs tell court
- Vertiv Rises 11% Year to Date: Buy, Sell, or Hold the Stock?
1日のレンジ
24.90 25.35
1年のレンジ
11.96 25.35
- 以前の終値
- 24.76
- 始値
- 25.00
- 買値
- 25.24
- 買値
- 25.54
- 安値
- 24.90
- 高値
- 25.35
- 出来高
- 20.345 K
- 1日の変化
- 1.94%
- 1ヶ月の変化
- 14.47%
- 6ヶ月の変化
- 63.26%
- 1年の変化
- 23.91%
