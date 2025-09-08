Divisas / HPE
HPE: Hewlett Packard Enterprise Company
24.76 USD 0.34 (1.39%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HPE de hoy ha cambiado un 1.39%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.35, mientras que el máximo ha alcanzado 24.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hewlett Packard Enterprise Company. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HPE News
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- HPE names Phil Mottram as new chief sales officer as veteran Meyer retires
- Will SMCI's DCBBS Push Spark Growth in its Data Center Business?
- HPE's Networking Business Improves: What's Driving the Growth?
- SMCI vs. HPE: Which Stock Has an Edge in the Server Space?
- 4 Tech Stocks That Look Overpriced — Do You Own One? - Hewlett Packard (NYSE:HPE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- National Bank Financial upgrades Open Text stock rating to Outperform
- Arista Stock Rises After Touting AI Growth Outlook At Analyst Day
- HPE or SIMO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should You Buy, Sell or Hold HPE Stock After a 15.9% Rise in a Month?
- Hewlett Packard Enterprise stock hits 52-week high at 24.66 USD
- Dell Technologies Gains 6% in 3 Months: Time to Buy the Stock?
- ANET Gains Traction in AI Networking Vertical: Will the Trend Continue?
- HPE's Hybrid Cloud Revenues Climb: What's Driving its Growth?
- HPE Fires Off $2.5B Bond Blitz to Fuel Juniper Play in Debt Market Frenzy
- Why Hewlett Packard Enterprise (HPE) International Revenue Trends Deserve Your Attention
Rango diario
24.35 24.95
Rango anual
11.96 25.10
- Cierres anteriores
- 24.42
- Open
- 24.40
- Bid
- 24.76
- Ask
- 25.06
- Low
- 24.35
- High
- 24.95
- Volumen
- 21.584 K
- Cambio diario
- 1.39%
- Cambio mensual
- 12.29%
- Cambio a 6 meses
- 60.16%
- Cambio anual
- 21.55%
