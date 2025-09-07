Währungen / HPE
HPE: Hewlett Packard Enterprise Company
25.24 USD 0.48 (1.94%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HPE hat sich für heute um 1.94% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.90 bis zu einem Hoch von 25.35 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hewlett Packard Enterprise Company-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
24.90 25.35
Jahresspanne
11.96 25.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.76
- Eröffnung
- 25.00
- Bid
- 25.24
- Ask
- 25.54
- Tief
- 24.90
- Hoch
- 25.35
- Volumen
- 20.345 K
- Tagesänderung
- 1.94%
- Monatsänderung
- 14.47%
- 6-Monatsänderung
- 63.26%
- Jahresänderung
- 23.91%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K