Валюты / HPE
HPE: Hewlett Packard Enterprise Company
24.42 USD 0.41 (1.65%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HPE за сегодня изменился на -1.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.34, а максимальная — 24.97.
Следите за динамикой Hewlett Packard Enterprise Company. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HPE
Дневной диапазон
24.34 24.97
Годовой диапазон
11.96 25.10
- Предыдущее закрытие
- 24.83
- Open
- 24.89
- Bid
- 24.42
- Ask
- 24.72
- Low
- 24.34
- High
- 24.97
- Объем
- 18.760 K
- Дневное изменение
- -1.65%
- Месячное изменение
- 10.75%
- 6-месячное изменение
- 57.96%
- Годовое изменение
- 19.88%
