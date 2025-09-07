통화 / HPE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
HPE: Hewlett Packard Enterprise Company
24.99 USD 0.25 (0.99%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
HPE 환율이 오늘 -0.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.86이고 고가는 25.27이었습니다.
Hewlett Packard Enterprise Company 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HPE News
- OpenAI, 백업 서버에 1,000억 달러 지출 계획 중이라고 The Information 보도
- OpenAI projects $100 billion spend on backup servers, The Information reports
- 휴렛팩커드 엔터프라이즈, 사상 최고치인 25.11달러 기록
- Hewlett Packard Enterprise stock hits all-time high of 25.11 USD
- 노키아, 기술 및 AI 조직 신설…경영진 개편
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- 휴렛팩커드 엔터프라이즈, 필 모트람 신임 최고 영업 책임자 임명
- HPE names Phil Mottram as new chief sales officer as veteran Meyer retires
- Will SMCI's DCBBS Push Spark Growth in its Data Center Business?
- HPE's Networking Business Improves: What's Driving the Growth?
- SMCI vs. HPE: Which Stock Has an Edge in the Server Space?
- 4 Tech Stocks That Look Overpriced — Do You Own One? - Hewlett Packard (NYSE:HPE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- 내셔널 은행, Open Text 투자의견 ’시장수익률 상회’로 상향
- National Bank Financial upgrades Open Text stock rating to Outperform
- Arista Stock Rises After Touting AI Growth Outlook At Analyst Day
- HPE or SIMO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should You Buy, Sell or Hold HPE Stock After a 15.9% Rise in a Month?
- Hewlett Packard Enterprise stock hits 52-week high at 24.66 USD
- Dell Technologies Gains 6% in 3 Months: Time to Buy the Stock?
- ANET Gains Traction in AI Networking Vertical: Will the Trend Continue?
- HPE's Hybrid Cloud Revenues Climb: What's Driving its Growth?
- HPE Fires Off $2.5B Bond Blitz to Fuel Juniper Play in Debt Market Frenzy
- Why Hewlett Packard Enterprise (HPE) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- HPE-Juniper deal should be probed, Democratic AGs tell court
일일 변동 비율
24.86 25.27
년간 변동
11.96 25.35
- 이전 종가
- 25.24
- 시가
- 25.27
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- 저가
- 24.86
- 고가
- 25.27
- 볼륨
- 18.798 K
- 일일 변동
- -0.99%
- 월 변동
- 13.33%
- 6개월 변동
- 61.64%
- 년간 변동율
- 22.68%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K