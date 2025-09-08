Dövizler / HPE
HPE: Hewlett Packard Enterprise Company
24.99 USD 0.25 (0.99%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HPE fiyatı bugün -0.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.86 ve Yüksek fiyatı olarak 25.27 aralığında işlem gördü.
Hewlett Packard Enterprise Company hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
HPE haberleri
- OpenAI yedek sunucular için 100 milyar dolar harcamayı planlıyor, The Information bildirdi
- OpenAI projects $100 billion spend on backup servers, The Information reports
- Hewlett Packard Enterprise hisseleri 25,11 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Hewlett Packard Enterprise stock hits all-time high of 25.11 USD
- Nokia liderlik değişikliklerini açıkladı ve yeni teknoloji ve strateji birimleri kurdu
- Nokia liderlik değişikliğinde yeni teknoloji ve yapay zekâ organizasyonu kuruyor
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- HPE, Phil Mottram’ı yeni satış direktörü olarak atadı, Meyer emekli oluyor
- HPE names Phil Mottram as new chief sales officer as veteran Meyer retires
- Will SMCI's DCBBS Push Spark Growth in its Data Center Business?
- HPE's Networking Business Improves: What's Driving the Growth?
- SMCI vs. HPE: Which Stock Has an Edge in the Server Space?
- 4 Tech Stocks That Look Overpriced — Do You Own One? - Hewlett Packard (NYSE:HPE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- National Bank Financial, Open Text hisse senedi notunu Outperform’a yükseltti
- National Bank Financial upgrades Open Text stock rating to Outperform
- Arista Stock Rises After Touting AI Growth Outlook At Analyst Day
- HPE or SIMO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should You Buy, Sell or Hold HPE Stock After a 15.9% Rise in a Month?
- Hewlett Packard Enterprise stock hits 52-week high at 24.66 USD
- Dell Technologies Gains 6% in 3 Months: Time to Buy the Stock?
- ANET Gains Traction in AI Networking Vertical: Will the Trend Continue?
- HPE's Hybrid Cloud Revenues Climb: What's Driving its Growth?
- HPE Fires Off $2.5B Bond Blitz to Fuel Juniper Play in Debt Market Frenzy
- Why Hewlett Packard Enterprise (HPE) International Revenue Trends Deserve Your Attention
Günlük aralık
24.86 25.27
Yıllık aralık
11.96 25.35
- Önceki kapanış
- 25.24
- Açılış
- 25.27
- Satış
- 24.99
- Alış
- 25.29
- Düşük
- 24.86
- Yüksek
- 25.27
- Hacim
- 18.798 K
- Günlük değişim
- -0.99%
- Aylık değişim
- 13.33%
- 6 aylık değişim
- 61.64%
- Yıllık değişim
- 22.68%
21 Eylül, Pazar