HPE: Hewlett Packard Enterprise Company
24.99 USD 0.25 (0.99%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HPE ha avuto una variazione del -0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.86 e ad un massimo di 25.27.
Segui le dinamiche di Hewlett Packard Enterprise Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
HPE News
- OpenAI prevede di spendere 100 miliardi di dollari per server di backup
- OpenAI projects $100 billion spend on backup servers, The Information reports
- Il titolo di Hewlett Packard Enterprise raggiunge il massimo storico di 25,11 USD
- Hewlett Packard Enterprise stock hits all-time high of 25.11 USD
- Nokia crea una nuova organizzazione per Tecnologia e AI in una riorganizzazione della leadership
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- HPE nomina Phil Mottram nuovo Chief Sales Officer dopo il pensionamento di Meyer
- HPE names Phil Mottram as new chief sales officer as veteran Meyer retires
- Will SMCI's DCBBS Push Spark Growth in its Data Center Business?
- HPE's Networking Business Improves: What's Driving the Growth?
- SMCI vs. HPE: Which Stock Has an Edge in the Server Space?
- 4 Tech Stocks That Look Overpriced — Do You Own One? - Hewlett Packard (NYSE:HPE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- National Bank Financial upgrades Open Text stock rating to Outperform
- Arista Stock Rises After Touting AI Growth Outlook At Analyst Day
- HPE or SIMO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should You Buy, Sell or Hold HPE Stock After a 15.9% Rise in a Month?
- Hewlett Packard Enterprise stock hits 52-week high at 24.66 USD
- Dell Technologies Gains 6% in 3 Months: Time to Buy the Stock?
- ANET Gains Traction in AI Networking Vertical: Will the Trend Continue?
- HPE's Hybrid Cloud Revenues Climb: What's Driving its Growth?
- HPE Fires Off $2.5B Bond Blitz to Fuel Juniper Play in Debt Market Frenzy
- Why Hewlett Packard Enterprise (HPE) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- HPE-Juniper deal should be probed, Democratic AGs tell court
- HPE deal should be probed, Democratic AGs tell court
Intervallo Giornaliero
24.86 25.27
Intervallo Annuale
11.96 25.35
- Chiusura Precedente
- 25.24
- Apertura
- 25.27
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Minimo
- 24.86
- Massimo
- 25.27
- Volume
- 18.798 K
- Variazione giornaliera
- -0.99%
- Variazione Mensile
- 13.33%
- Variazione Semestrale
- 61.64%
- Variazione Annuale
- 22.68%
20 settembre, sabato