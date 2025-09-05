QuotazioniSezioni
HPE: Hewlett Packard Enterprise Company

24.99 USD 0.25 (0.99%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio HPE ha avuto una variazione del -0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.86 e ad un massimo di 25.27.

Segui le dinamiche di Hewlett Packard Enterprise Company. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.86 25.27
Intervallo Annuale
11.96 25.35
Chiusura Precedente
25.24
Apertura
25.27
Bid
24.99
Ask
25.29
Minimo
24.86
Massimo
25.27
Volume
18.798 K
Variazione giornaliera
-0.99%
Variazione Mensile
13.33%
Variazione Semestrale
61.64%
Variazione Annuale
22.68%
