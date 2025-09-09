Devises / HPE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HPE: Hewlett Packard Enterprise Company
24.99 USD 0.25 (0.99%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HPE a changé de -0.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.86 et à un maximum de 25.27.
Suivez la dynamique Hewlett Packard Enterprise Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HPE Nouvelles
- OpenAI prévoit de dépenser 100 milliards $ sur des serveurs de secours
- OpenAI projects $100 billion spend on backup servers, The Information reports
- Le titre de Hewlett Packard Enterprise atteint un niveau record de 25,11 USD
- Hewlett Packard Enterprise stock hits all-time high of 25.11 USD
- Nokia annonce des changements de direction et forme de nouvelles unités technologiques et stratégiques
- Nokia crée une nouvelle organisation pour la technologie et l’IA dans une réorganisation de sa direction
- SMCI, AAPL, or DELL: Bernstein Picks the Top AI Hardware Stocks - TipRanks.com
- HPE nomme Phil Mottram comme nouveau directeur des ventes suite au départ à la retraite du vétéran Meyer
- HPE names Phil Mottram as new chief sales officer as veteran Meyer retires
- Will SMCI's DCBBS Push Spark Growth in its Data Center Business?
- HPE's Networking Business Improves: What's Driving the Growth?
- 4 Actions technologiques qui semblent surévaluées - en possédez-vous une ? | Benzinga France
- SMCI vs. HPE: Which Stock Has an Edge in the Server Space?
- 4 Tech Stocks That Look Overpriced — Do You Own One? - Hewlett Packard (NYSE:HPE), Docusign (NASDAQ:DOCU)
- National Bank Financial relève la note d’Open Text à "Surperformance"
- National Bank Financial upgrades Open Text stock rating to Outperform
- Arista Stock Rises After Touting AI Growth Outlook At Analyst Day
- HPE or SIMO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Should You Buy, Sell or Hold HPE Stock After a 15.9% Rise in a Month?
- L’action Hewlett Packard Enterprise atteint un sommet de 52 semaines à 24,66 USD
- Hewlett Packard Enterprise stock hits 52-week high at 24.66 USD
- Dell Technologies Gains 6% in 3 Months: Time to Buy the Stock?
- ANET Gains Traction in AI Networking Vertical: Will the Trend Continue?
- HPE's Hybrid Cloud Revenues Climb: What's Driving its Growth?
Range quotidien
24.86 25.27
Range Annuel
11.96 25.35
- Clôture Précédente
- 25.24
- Ouverture
- 25.27
- Bid
- 24.99
- Ask
- 25.29
- Plus Bas
- 24.86
- Plus Haut
- 25.27
- Volume
- 18.798 K
- Changement quotidien
- -0.99%
- Changement Mensuel
- 13.33%
- Changement à 6 Mois
- 61.64%
- Changement Annuel
- 22.68%
20 septembre, samedi