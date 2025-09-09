CotationsSections
Devises / HPE
HPE: Hewlett Packard Enterprise Company

24.99 USD 0.25 (0.99%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de HPE a changé de -0.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.86 et à un maximum de 25.27.

Suivez la dynamique Hewlett Packard Enterprise Company. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
24.86 25.27
Range Annuel
11.96 25.35
Clôture Précédente
25.24
Ouverture
25.27
Bid
24.99
Ask
25.29
Plus Bas
24.86
Plus Haut
25.27
Volume
18.798 K
Changement quotidien
-0.99%
Changement Mensuel
13.33%
Changement à 6 Mois
61.64%
Changement Annuel
22.68%
20 septembre, samedi