クォートセクション
通貨 / HOPE
株に戻る

HOPE: Hope Bancorp Inc

11.23 USD 0.39 (3.60%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HOPEの今日の為替レートは、3.60%変化しました。日中、通貨は1あたり10.85の安値と11.24の高値で取引されました。

Hope Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HOPE News

HOPE on the Community Forum

1日のレンジ
10.85 11.24
1年のレンジ
8.82 14.54
以前の終値
10.84
始値
10.90
買値
11.23
買値
11.53
安値
10.85
高値
11.24
出来高
1.353 K
1日の変化
3.60%
1ヶ月の変化
2.28%
6ヶ月の変化
7.98%
1年の変化
-9.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K