通貨 / HOPE
HOPE: Hope Bancorp Inc
11.23 USD 0.39 (3.60%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HOPEの今日の為替レートは、3.60%変化しました。日中、通貨は1あたり10.85の安値と11.24の高値で取引されました。
Hope Bancorp Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOPE News
- ホープ・バンコープのSEVPステンガー氏、3.7万ドル相当の株式を売却
- Hope Bancorp SEVP Stenger sells shares worth $37k
- ホープ・バンコープのEVP、ハリス・アンジェリーが38,570ドル相当の株式を売却
- Harris Angelee, EVP at Hope Bancorp, sells $38,570 in stock
- New Strong Sell Stocks for September 4th
- Earnings call transcript: Hope Bancorp Q2 2025 sees strategic gains and stock rise
- Hope Bancorp Stock: Over 5% Dividend Yield, But Stock Seems Fairly Valued (NASDAQ:HOPE)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Hope Bancorp Stock?
- Hope Bancorp Posts Q2 Revenue Drop 19%
- DA Davidson reiterates Buy rating on Hope Bancorp stock at $14 target
- Hope Bancorp (HOPE) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- 5 High Earnings Yield Stocks to Tap Into Value Investing Gains
- Hope Bancorp (HOPE) Lags Q2 Earnings Estimates
- Hope Bancorp Q2 2025 slides: GAAP loss masks core growth amid acquisition
- Hope Bancorp declares $0.14 quarterly dividend
- Why Hope Bancorp (HOPE) Could Beat Earnings Estimates Again
- Hope Bancorp (HOPE) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Hope Bancorp stock unchanged as KBW reiterates Market Perform rating
- NXP Semiconductors, Brinker International, Ultra Clean, Sanmina And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), BP (NYSE:BP)
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
1日のレンジ
10.85 11.24
1年のレンジ
8.82 14.54
- 以前の終値
- 10.84
- 始値
- 10.90
- 買値
- 11.23
- 買値
- 11.53
- 安値
- 10.85
- 高値
- 11.24
- 出来高
- 1.353 K
- 1日の変化
- 3.60%
- 1ヶ月の変化
- 2.28%
- 6ヶ月の変化
- 7.98%
- 1年の変化
- -9.87%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K