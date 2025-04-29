Dövizler / HOPE
HOPE: Hope Bancorp Inc
10.94 USD 0.29 (2.58%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
HOPE fiyatı bugün -2.58% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 10.94 ve Yüksek fiyatı olarak 11.17 aralığında işlem gördü.
Hope Bancorp Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOPE haberleri
- Hope Bancorp SEVP Stenger 37 bin dolar değerinde hisse satışı gerçekleştirdi
- Hope Bancorp SEVP Stenger sells shares worth $37k
- Hope Bancorp’ta EVP olan Harris Angelee 38.570 dolarlık hisse satışı gerçekleştirdi
- Harris Angelee, EVP at Hope Bancorp, sells $38,570 in stock
- New Strong Sell Stocks for September 4th
- Earnings call transcript: Hope Bancorp Q2 2025 sees strategic gains and stock rise
- Hope Bancorp Stock: Over 5% Dividend Yield, But Stock Seems Fairly Valued (NASDAQ:HOPE)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Hope Bancorp Stock?
- Hope Bancorp Posts Q2 Revenue Drop 19%
- DA Davidson reiterates Buy rating on Hope Bancorp stock at $14 target
- Hope Bancorp (HOPE) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- 5 High Earnings Yield Stocks to Tap Into Value Investing Gains
- Hope Bancorp (HOPE) Lags Q2 Earnings Estimates
- Hope Bancorp Q2 2025 slides: GAAP loss masks core growth amid acquisition
- Hope Bancorp declares $0.14 quarterly dividend
- Why Hope Bancorp (HOPE) Could Beat Earnings Estimates Again
- Hope Bancorp (HOPE) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Hope Bancorp stock unchanged as KBW reiterates Market Perform rating
- NXP Semiconductors, Brinker International, Ultra Clean, Sanmina And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), BP (NYSE:BP)
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
HOPE on the Community Forum
Günlük aralık
10.94 11.17
Yıllık aralık
8.82 14.54
- Önceki kapanış
- 11.23
- Açılış
- 11.17
- Satış
- 10.94
- Alış
- 11.24
- Düşük
- 10.94
- Yüksek
- 11.17
- Hacim
- 1.277 K
- Günlük değişim
- -2.58%
- Aylık değişim
- -0.36%
- 6 aylık değişim
- 5.19%
- Yıllık değişim
- -12.20%
21 Eylül, Pazar