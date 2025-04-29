Валюты / HOPE
HOPE: Hope Bancorp Inc
10.75 USD 0.13 (1.19%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HOPE за сегодня изменился на -1.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 10.65, а максимальная — 10.90.
Следите за динамикой Hope Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости HOPE
- SEVP Hope Bancorp Стенгер продает акции на сумму $37 тыс.
- Hope Bancorp SEVP Stenger sells shares worth $37k
- Харрис Энджели, исполнительный вице-президент Hope Bancorp, продает акции на $38 570
- Harris Angelee, EVP at Hope Bancorp, sells $38,570 in stock
- New Strong Sell Stocks for September 4th
- Earnings call transcript: Hope Bancorp Q2 2025 sees strategic gains and stock rise
- Hope Bancorp Stock: Over 5% Dividend Yield, But Stock Seems Fairly Valued (NASDAQ:HOPE)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Hope Bancorp Stock?
- Hope Bancorp Posts Q2 Revenue Drop 19%
- DA Davidson reiterates Buy rating on Hope Bancorp stock at $14 target
- Hope Bancorp (HOPE) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- 5 High Earnings Yield Stocks to Tap Into Value Investing Gains
- Hope Bancorp (HOPE) Lags Q2 Earnings Estimates
- Hope Bancorp Q2 2025 slides: GAAP loss masks core growth amid acquisition
- Hope Bancorp declares $0.14 quarterly dividend
- Why Hope Bancorp (HOPE) Could Beat Earnings Estimates Again
- Hope Bancorp (HOPE) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Hope Bancorp stock unchanged as KBW reiterates Market Perform rating
- NXP Semiconductors, Brinker International, Ultra Clean, Sanmina And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), BP (NYSE:BP)
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
Дневной диапазон
10.65 10.90
Годовой диапазон
8.82 14.54
- Предыдущее закрытие
- 10.88
- Open
- 10.90
- Bid
- 10.75
- Ask
- 11.05
- Low
- 10.65
- High
- 10.90
- Объем
- 1.050 K
- Дневное изменение
- -1.19%
- Месячное изменение
- -2.09%
- 6-месячное изменение
- 3.37%
- Годовое изменение
- -13.72%
