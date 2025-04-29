Moedas / HOPE
HOPE: Hope Bancorp Inc
11.04 USD 0.20 (1.85%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do HOPE para hoje mudou para 1.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.85 e o mais alto foi 11.17.
Veja a dinâmica do par de moedas Hope Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOPE on the Community Forum
Faixa diária
10.85 11.17
Faixa anual
8.82 14.54
- Fechamento anterior
- 10.84
- Open
- 10.90
- Bid
- 11.04
- Ask
- 11.34
- Low
- 10.85
- High
- 11.17
- Volume
- 218
- Mudança diária
- 1.85%
- Mudança mensal
- 0.55%
- Mudança de 6 meses
- 6.15%
- Mudança anual
- -11.40%
