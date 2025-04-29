Währungen / HOPE
HOPE: Hope Bancorp Inc
11.23 USD 0.39 (3.60%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HOPE hat sich für heute um 3.60% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 10.85 bis zu einem Hoch von 11.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hope Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
HOPE News
Tagesspanne
10.85 11.24
Jahresspanne
8.82 14.54
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.84
- Eröffnung
- 10.90
- Bid
- 11.23
- Ask
- 11.53
- Tief
- 10.85
- Hoch
- 11.24
- Volumen
- 1.353 K
- Tagesänderung
- 3.60%
- Monatsänderung
- 2.28%
- 6-Monatsänderung
- 7.98%
- Jahresänderung
- -9.87%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K