货币 / HOPE
HOPE: Hope Bancorp Inc
10.91 USD 0.16 (1.49%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HOPE汇率已更改1.49%。当日，交易品种以低点10.76和高点10.97进行交易。
关注Hope Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HOPE新闻
- Hope Bancorp高级执行副总裁Stenger出售价值3.7万美元股份
- Hope Bancorp SEVP Stenger sells shares worth $37k
- Hope Bancorp执行副总裁Harris Angelee出售价值$38,570的股票
- Harris Angelee, EVP at Hope Bancorp, sells $38,570 in stock
- New Strong Sell Stocks for September 4th
- Earnings call transcript: Hope Bancorp Q2 2025 sees strategic gains and stock rise
- Hope Bancorp Stock: Over 5% Dividend Yield, But Stock Seems Fairly Valued (NASDAQ:HOPE)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Hope Bancorp Stock?
- Hope Bancorp Posts Q2 Revenue Drop 19%
- DA Davidson reiterates Buy rating on Hope Bancorp stock at $14 target
- Hope Bancorp (HOPE) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- 5 High Earnings Yield Stocks to Tap Into Value Investing Gains
- Hope Bancorp (HOPE) Lags Q2 Earnings Estimates
- Hope Bancorp Q2 2025 slides: GAAP loss masks core growth amid acquisition
- Hope Bancorp declares $0.14 quarterly dividend
- Why Hope Bancorp (HOPE) Could Beat Earnings Estimates Again
- Hope Bancorp (HOPE) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Hope Bancorp stock unchanged as KBW reiterates Market Perform rating
- NXP Semiconductors, Brinker International, Ultra Clean, Sanmina And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), BP (NYSE:BP)
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
日范围
10.76 10.97
年范围
8.82 14.54
- 前一天收盘价
- 10.75
- 开盘价
- 10.76
- 卖价
- 10.91
- 买价
- 11.21
- 最低价
- 10.76
- 最高价
- 10.97
- 交易量
- 320
- 日变化
- 1.49%
- 月变化
- -0.64%
- 6个月变化
- 4.90%
- 年变化
- -12.44%
