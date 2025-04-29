Devises / HOPE
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
HOPE: Hope Bancorp Inc
10.94 USD 0.29 (2.58%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de HOPE a changé de -2.58% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 10.94 et à un maximum de 11.17.
Suivez la dynamique Hope Bancorp Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
HOPE Nouvelles
- Le SEVP de Hope Bancorp, Stenger, vend des actions d’une valeur de 37k€
- Hope Bancorp SEVP Stenger sells shares worth $37k
- Harris Angelee, vice-présidente exécutive de Hope Bancorp, vend des actions pour 38.570€
- Harris Angelee, EVP at Hope Bancorp, sells $38,570 in stock
- New Strong Sell Stocks for September 4th
- Earnings call transcript: Hope Bancorp Q2 2025 sees strategic gains and stock rise
- Hope Bancorp Stock: Over 5% Dividend Yield, But Stock Seems Fairly Valued (NASDAQ:HOPE)
- Is the Options Market Predicting a Spike in Hope Bancorp Stock?
- Hope Bancorp Posts Q2 Revenue Drop 19%
- DA Davidson reiterates Buy rating on Hope Bancorp stock at $14 target
- Hope Bancorp (HOPE) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- 5 High Earnings Yield Stocks to Tap Into Value Investing Gains
- Hope Bancorp (HOPE) Lags Q2 Earnings Estimates
- Hope Bancorp Q2 2025 slides: GAAP loss masks core growth amid acquisition
- Hope Bancorp declares $0.14 quarterly dividend
- Why Hope Bancorp (HOPE) Could Beat Earnings Estimates Again
- Hope Bancorp (HOPE) Expected to Beat Earnings Estimates: Can the Stock Move Higher?
- U.S. Bank Stocks Underperform Broader Markets In June
- Hope Bancorp stock unchanged as KBW reiterates Market Perform rating
- NXP Semiconductors, Brinker International, Ultra Clean, Sanmina And Other Big Stocks Moving Lower In Tuesday's Pre-Market Session - AstraZeneca (NASDAQ:AZN), BP (NYSE:BP)
- Why Leggett & Platt Shares Are Trading Higher By Around 15%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Algoma Steel Group (NASDAQ:ASTL), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
HOPE on the Community Forum
Range quotidien
10.94 11.17
Range Annuel
8.82 14.54
- Clôture Précédente
- 11.23
- Ouverture
- 11.17
- Bid
- 10.94
- Ask
- 11.24
- Plus Bas
- 10.94
- Plus Haut
- 11.17
- Volume
- 1.277 K
- Changement quotidien
- -2.58%
- Changement Mensuel
- -0.36%
- Changement à 6 Mois
- 5.19%
- Changement Annuel
- -12.20%
20 septembre, samedi