FRPT: Freshpet Inc

52.12 USD 1.30 (2.43%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FRPTの今日の為替レートは、-2.43%変化しました。日中、通貨は1あたり51.90の安値と53.94の高値で取引されました。

Freshpet Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
51.90 53.94
1年のレンジ
51.90 164.07
以前の終値
53.42
始値
53.74
買値
52.12
買値
52.42
安値
51.90
高値
53.94
出来高
4.164 K
1日の変化
-2.43%
1ヶ月の変化
-5.36%
6ヶ月の変化
-37.48%
1年の変化
-62.06%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K