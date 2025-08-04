通貨 / FRPT
FRPT: Freshpet Inc
52.12 USD 1.30 (2.43%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FRPTの今日の為替レートは、-2.43%変化しました。日中、通貨は1あたり51.90の安値と53.94の高値で取引されました。
Freshpet Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRPT News
- Freshpet (FRPT) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- フレッシュペット株、52.26米ドルで52週安値を記録
- Freshpet stock hits 52-week low at 52.26 USD
- フレッシュペット法務責任者アレクサンダー氏、5,353ドル相当の自社株を購入
- Freshpet general counsel Alexander buys $5,353 in company stock
- Freshpet (FRPT) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Chewy Stock Gets This Tail-Wagging News Ahead Of Earnings Report
- UBS lowers Freshpet stock price target to $48 on sales concerns
- 5 Stocks Cut in Half This Year That Can Bounce Back in September
- Freshpet stock hits 52-week low at $55.77 amid challenging year
- Why Freshpet Stock Was a Real Dog of a Stock Today
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- General Mills entry into fresh pet food market pressures Freshpet stock
- Freshpet stock hits 52-week low at 60.48 USD
- JPMorgan assumes coverage on Freshpet stock with Neutral rating
- These 2 Consumer Staples Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- Freshpet stock hits 52-week low at 62.26 USD
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Brian Holland lowers Freshpet stock price target to $101 at DA Davidson
- These Analysts Cut Their Forecasts On Freshpet After Q2 Earnings - Freshpet (NASDAQ:FRPT)
- Benchmark lowers Freshpet stock price target to $95 on macro concerns
- Stifel maintains Buy rating on Freshpet stock despite lowered 2025 revenue guidance
- UBS reiterates Sell rating on Freshpet stock, citing growth concerns
- Freshpet, Inc. (FRPT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
51.90 53.94
1年のレンジ
51.90 164.07
- 以前の終値
- 53.42
- 始値
- 53.74
- 買値
- 52.12
- 買値
- 52.42
- 安値
- 51.90
- 高値
- 53.94
- 出来高
- 4.164 K
- 1日の変化
- -2.43%
- 1ヶ月の変化
- -5.36%
- 6ヶ月の変化
- -37.48%
- 1年の変化
- -62.06%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K