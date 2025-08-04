CotationsSections
FRPT
FRPT: Freshpet Inc

51.40 USD 0.72 (1.38%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FRPT a changé de -1.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.94 et à un maximum de 52.93.

Suivez la dynamique Freshpet Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
50.94 52.93
Range Annuel
50.94 164.07
Clôture Précédente
52.12
Ouverture
52.75
Bid
51.40
Ask
51.70
Plus Bas
50.94
Plus Haut
52.93
Volume
4.102 K
Changement quotidien
-1.38%
Changement Mensuel
-6.66%
Changement à 6 Mois
-38.35%
Changement Annuel
-62.59%
