FRPT: Freshpet Inc
51.40 USD 0.72 (1.38%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de FRPT a changé de -1.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 50.94 et à un maximum de 52.93.
Suivez la dynamique Freshpet Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
FRPT Nouvelles
- Freshpet (FRPT) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
- L’action Freshpet atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 52,26 USD
- Freshpet stock hits 52-week low at 52.26 USD
- La conseillère juridique de Freshpet, Alexander, achète des actions de l’entreprise pour 5.353€
- Freshpet general counsel Alexander buys $5,353 in company stock
- Freshpet (FRPT) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
- Chewy Stock Gets This Tail-Wagging News Ahead Of Earnings Report
- UBS lowers Freshpet stock price target to $48 on sales concerns
- 5 Stocks Cut in Half This Year That Can Bounce Back in September
- Freshpet stock hits 52-week low at $55.77 amid challenging year
- Why Freshpet Stock Was a Real Dog of a Stock Today
- Tesla Rises, Dr Pepper Tumbles Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- General Mills entry into fresh pet food market pressures Freshpet stock
- Freshpet stock hits 52-week low at 60.48 USD
- JPMorgan assumes coverage on Freshpet stock with Neutral rating
- These 2 Consumer Staples Stocks Could Beat Earnings: Why They Should Be on Your Radar
- Freshpet stock hits 52-week low at 62.26 USD
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Brian Holland lowers Freshpet stock price target to $101 at DA Davidson
- These Analysts Cut Their Forecasts On Freshpet After Q2 Earnings - Freshpet (NASDAQ:FRPT)
- Benchmark lowers Freshpet stock price target to $95 on macro concerns
- Stifel maintains Buy rating on Freshpet stock despite lowered 2025 revenue guidance
- UBS reiterates Sell rating on Freshpet stock, citing growth concerns
- Freshpet, Inc. (FRPT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
50.94 52.93
Range Annuel
50.94 164.07
- Clôture Précédente
- 52.12
- Ouverture
- 52.75
- Bid
- 51.40
- Ask
- 51.70
- Plus Bas
- 50.94
- Plus Haut
- 52.93
- Volume
- 4.102 K
- Changement quotidien
- -1.38%
- Changement Mensuel
- -6.66%
- Changement à 6 Mois
- -38.35%
- Changement Annuel
- -62.59%
20 septembre, samedi